Британські археологи знайшли давньоримську гробницю в місті Бат

Британські археологи виявили давньоримську кам'яну гробницю в Сіднейському саду міста Бат. Він знаходиться у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Келлі Медіган спільно з колегами з комерційної археологічної служби L-P ARCHAEOLOGY проводила розкопки в рамках реставраційних робіт в Сіднейському саду в Баті. Вони виявили давньоримську кам'яну гробницю, в якій знаходилися два скелети – другий лежав в ногах у першого. Це, вважають вчені, може бути свідченням жертвопринесення.

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Що відомо про знахідку

Археологи відзначили, що це вкрай рідкісна знахідка, яка дає можливість вивчити язичницький похоронний ритуал, що існував близько двох тисяч років тому.

Один з похованих був поміщений в гробницю, виготовлену з вапняку.

Другий знаходився біля його ніг. Вчені припускають, що це ймовірне свідчення жертвопринесення.

Поруч з труною знаходилися кремовані останки.

Похоронний інвентар складався з маленьких червоних і синіх намистин, а також керамічної посудини, яка, можливо, використовувалась для підношення їжі.

Після детальних досліджень саркофаг планують виставити в храмі Мінерви в Баті. Людські останки ж будуть перепоховані до 2026 року.