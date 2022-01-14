Британська юристка вимагає від Facebook понад три мільярди доларів

Юристка у Великій Британії намагається через суд стягнути з компанії Meta, яка володіє соцмережею Facebook, 3,1 мільярда доларів. Позов, який вона подала, стосується 44 мільйонів осіб.

Авторка позову вважає, що соцмережа використовувала дані людей у власних цілях. Зокрема, заробляла мільярди, але нічого не платила користувачам.

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Що відбувається

Позов подала фахівець з міжнародного конкурентного права Ліза Ловдал Гормсен на основі матеріалів про домінування Facebook, які вона раніше представила в парламент Британії.

Позов отримав 13 січня Апеляційний суд з питань конкуренції.

Гормсен стверджує, що Facebook встановила несправедливі правила — користувачі ділилися особистими даними, натомість отримували тільки безплатний доступ до соцмережі, а Facebook в цей час "заробляла на них мільярди доларів".

Юристка наполягає, що Facebook отримувала дані про користувачів навіть на інших сайтах за допомогою спеціального коду, після чого використовувала їх для реклами.

Що вимагає Гормсен

Позивачка вимагає компенсації для всіх, хто користувався соцмережею у Великій Британії з 1 жовтня 2015 року по 31 грудня 2019 року хоча б один раз. Це близько 44 мільйони осіб.

Загальна сума позову дорівнює 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, що близько 3,1 мільярда доларів. Це в середньому 70,45 доларів на людину.