Правоохоронні органи розраховували виявити в будівлі підпільне виробництво марихуани. Причиною підозр стало те, що протягом декількох днів приміщення відвідували підозрілі люди.

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Чи були порушення

Безпілотник поліції засік велику кількість тепла, що виходить від будівлі, і численні комунікації, що є одними з класичних ознак ферми для вирощування канабісу.

Однак представники органів правопорядку були сильно здивовані, коли за закритими дверима виявилася біткоїн-ферма, в якій знаходилося близько сотні пристроїв для майнингу біткоїнів.



Ферма, виявлена під час рейду / Фото Поліції Західного Мідленда

За даними поліції, підключення до електромережі було виконано незаконно, тобто власники ферми просто крали електрику для видобутку криптовалюти на тисячі фунтів.

Наразі обладнання вилучено, проте нікого поки не заарештували.

Нагадаємо, нещодавно уряд Ірану оголосив про заборону видобутку біткойнів та інших криптовалют, оскільки чиновники звинувачують такий вимогливий до енергозабезпечення процес у відключенні електроенергії в ряді міст Ірану.