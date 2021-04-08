Повідомляється, що орган поки не отримав права накладати штрафи – ці повноваження йому нададуть після схвалення парламентом відповідного законопроєкту. Підрозділ з'явився у відповідь на висновки про загрозливе домінування Google на ринках пошуку та онлайн-реклами й практично повної монополізації соціальних мереж з боку Facebook.

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Цілі нового органу

Відділ цифрових ринків запрацював, і я попросив його почати з вивчення взаємин між платформами та постачальниками контенту, а також платформами та цифровими рекламодавцями. Це відкриє шлях розвитку нових цифрових послуг і зниженню цін, надасть споживачам більший вибір і контроль над своїми даними, а також підтримає нашу новинну індустрію, яка життєво важлива для свободи слова і наших демократичних цінностей,

— повідомив секретар з цифрових технологій Великобританії Олівер Дауден.

Одне з перших завдань регулятора – створити нові умови, які забезпечать чесні та розумні відносини Google і Facebook з постачальниками контенту на зразок агентств новин. Цілком очевидно, що на це вплинув австралійський прецедент, де влада зобов'язала Facebook і Google ділитися доходами від реклами з авторами новинного контенту.

За словами Олівера Даудена, орган буде співпрацювати з урядами інших країн, щоб координувати використання контенту цифровими платформами. У квітні, наприклад, секретар зустрінеться з іноземними міністрами цифрових технологій, щоб обговорити це питання.

В опублікованому британським урядом короткому описі функцій і ролі нового підрозділу на перший рік його роботи вказана спільна робота з бізнесом, урядом і науковцями над збором необхідних фактів, знань і досвіду для налагодження ефективної роботи нового режиму регулювання конкуренції.