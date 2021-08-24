Бренд Mi відходить у минуле: що чекає на пристрої Xiaomi

З самого початку свого існування Xiaomi випускала смартфони під брендом Mi. Сьогодні до нього додалася величезна кількість різноманітних пристроїв і товарів для дому – телевізори, ноутбуки, побутова техніка, електросамокати, розумні годинники та багато іншого. Однак тепер підхід до найменування змінюється.

Процес переходу уже почався. Наприклад, новий смартфон Mix 4 вийшов уже без "Mi" у назві.

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Xiaomi без Mi

Звісно ж, компанія не відмовляється він випуску самих пристроїв, які виходили під цим брендом. Мова йде лише про відмову від назви одного бренду Mi.

Наступні продукти будуть отримувати лише назву компанії та самого пристрою. Наприклад, майбутній смартфон Xiaomi Mi 11T Pro, ймовірно, вже буде називатися "Xiaomi 11T Pro".

11T Pro, як очікується, буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 888. Йому приписують 64-мегапіксельну основну камеру, 8-мегапіксельну ширококутну і 5-мегапіксельну телемакрокамеру. Фронтальна ж матиме датчик зображення роздільною здатністю 16 мегапікселів. Смартфон отримає стереодинаміки, модуль NFC, AMOLED-екран з частотою оновлення зображення 120 Гц, акумулятор на 5000 mAh, технологію швидкої зарядки потужністю 120 Вт.

Першим продуктом під брендом Mi й загалом першим продуктом компанії був смартфон Xiaomi Mi 1. Його презентація відбулась десять років тому, і нещодавно компанія відсвяткувала ювілей, оголосивши акцію "Червоний конверт". У кожному такому конверті лежать 1999 юанів (308 доларів) – саме стільки просили за Mi 1 десять років тому. Фактично, виробник поверне ці гроші покупцям смартфона, щоб подякувати їм за довіру.

Чому було прийнято рішення про відмову від бренду Mi, невідомо. Надалі компанія випускатиме свої товари під марками Xiaomi, Redmi та POCO.