Horizon Light Up Speaker виглядає як інопланетний літальний апарат. Висота колонки 14 сантиметрів, діаметр 18 сантиметрів. Пристрій виконаний з нержавіючої сталі, шкіри та загартованого скла, а на корпусі розміщені логотипи Louis Vuitton.

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Характеристики Horizon Light Up Speaker

Що стосується технічних параметрів, то в Horizon Light Up Speaker встановлені два 0,75-дюймових широкосмугових динаміка і 3-дюймовий сабвуфер.

Час автономної роботи від вбудованого акумулятора становить 15 годин.

Розумних функцій, на зразок спілкування з голосовим асистентом, не передбачено, колонка може тільки відтворювати звук від пристрою, підключеного за допомогою Bluetooth, і блимати різними кольорами в такт музиці.

Bluetooth-колонка Horizon Light Up Speaker / Фото Louis Vuitton

За задумом Louis Vuitton, ця колонка може стати прикрасою для вітальні. Її можна поставити вертикально, нахилити на бік, підвісити або носити в руках. Залежно від положення звук буде об'ємним або спрямованим.

Компанія продає колонку на своєму сайті у Великій Британії та деяких інших країнах.