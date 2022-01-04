CEEK – це метавсесвіт на основі VR, відомий своїми віртуальними світами, де відомі світові зірки дають концерти, спортсмени зустрічаються з аудиторією фанатів, а творці цифрового контенту презентують свої роботи. Тепер же це місце прагне розширити свої можливості, пропонуючи елемент покупок у просторі. В цьому допоможе співпраця з H&M.

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H&M у метаверсі

Спочатку офіційна сторінка CEEK у Twitter поповнилась новою публікацією, в якій, власне, й розповіли про створення віртуального магазину в рамках метавсесвіту CEEK City.

Пізніше представники вирішили уточнити, що мова поки що йде лише про концепт, а не вже діючий магазин.

Судячи з усього, за цим концептом стоять розробники з CEEK, а не сам бренд H&M.

Творці метаверсу просто використали назву й логотип компанії як приклад, бажаючи запустити у просторі магазин, щоб розширити пропоновані своїм клієнтам можливості.

Однак, як слідує зі слів CEEK, вони активно працюють над впровадженням концепції, ведучи діалог про це з H&M.

Потенційні покупці зможуть пройтися по новому магазину, вибрати продукт на свій смак і навіть придбати його у метаверсі CEEK City. Звичайно, це буде цифровий одяг, призначений для аватарів гравців, і він не матиме нічого спільного з реальним життям.

Що про це думає сам H&M наразі невідомо. Жодних публічних відповідей чи коментарів на цей час від компанії не надходило.