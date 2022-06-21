Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він подякував своїй команді та агентству Fedoriv Agency. Також Федоров додав, що команда продовжує формувати бренд цифрової України у світі.
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Коротко про фестиваль "Канські леви"
Міжнародний фестиваль творчості "Канські леви" (Cannes Lions, колишній Міжнародний фестиваль реклами) – це глобальна подія для фахівців та команд, які працюють в творчих комунікаціях, рекламі та суміжних галузях.
Саме на цьому міжнародному фестивалі відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи і технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу і суспільства. Фестиваль вважається найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі.
Застосунок Дія продовжує відновлювати послуги
Мобільний застосунок "Дія" розпочав відновлення роботи послуг, які були заблоковані з метою безпеки. Крім того, вже невдовзі сервіс отримає низку нових корисних опцій для українців.
Наприклад, вже зовсім скоро у режимі онлайн прямо у вашому смартфоні можна буде зареєструвати шлюб та народження дитини. Щодо останнього, то послугу "єМалятко" буде перенесено з порталу до смартфону прямо у застосунок.
З актуальних послуг для жителів територій, які постраждали від війни, працюють наступні можливості:
- тут можна подати заявку на компенсацію за пошкоджене Росією майно. Зробити це можуть не лише фізичні особи, а й компанії.
- а тут оформити запит на грант для допомоги бізнесу.
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Останні нововведення у Дії: коротко
- Застосунок Дія дозволяє українцям економити час та здійснювати відповідні юридичні та реєстраційні процедури вдома чи у будь-якому зручному місці. Зокрема, за допомогою додатку переселенці можуть отримати довідку тимчасово переміщеної особи. Покрокову інструкцію, як це зробити, можна переглянути тут.
- Також у Дії в кілька кліків можна отримати виписку про місце проживання. Наразі ця послуга доступна лише на сайті Дія, але невдовзі вона з'явиться і в застосунку.
- Для тих, хто втратив роботу через війну, корисною стане ще одна функція в Дії. Там можна оформити допомогу по безробіттю. Скористатися цим можуть українці, які були офіційно працевлаштованими і втратили роботу, та ФОПи, що зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і не можуть продовжувати свою діяльність.