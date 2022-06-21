Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він подякував своїй команді та агентству Fedoriv Agency. Також Федоров додав, що команда продовжує формувати бренд цифрової України у світі.

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Коротко про фестиваль "Канські леви"

Міжнародний фестиваль творчості "Канські леви" (Cannes Lions, колишній Міжнародний фестиваль реклами) – це глобальна подія для фахівців та команд, які працюють в творчих комунікаціях, рекламі та суміжних галузях.

Саме на цьому міжнародному фестивалі відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи і технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу і суспільства. Фестиваль вважається найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі.

Застосунок Дія продовжує відновлювати послуги

Мобільний застосунок "Дія" розпочав відновлення роботи послуг, які були заблоковані з метою безпеки. Крім того, вже невдовзі сервіс отримає низку нових корисних опцій для українців.

Наприклад, вже зовсім скоро у режимі онлайн прямо у вашому смартфоні можна буде зареєструвати шлюб та народження дитини. Щодо останнього, то послугу "єМалятко" буде перенесено з порталу до смартфону прямо у застосунок.

З актуальних послуг для жителів територій, які постраждали від війни, працюють наступні можливості:

тут можна подати заявку на компенсацію за пошкоджене Росією майно. Зробити це можуть не лише фізичні особи, а й компанії.

а тут оформити запит на грант для допомоги бізнесу.

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Останні нововведення у Дії: коротко