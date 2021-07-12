Чим пахне космос: астронавт описав запах та перші враження на орбіті
Джерело:24 канал
Астронавт Маркус Понтіс описав запах космосу. За його словами, перші враження на орбіті схожі на симптоми Covid-19.
Бразильський астронавт заявив, що космос має запах сірки. За його словами, спочатку перебування на орбіті нагадує симптоми коронавірусної інфекції.
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Враження від космосу
Маркус Понтіс – не лише перший бразильський астронавт, а й перший у Південній Америці. Він поділився з громадськістю враженнями від перебування на орбіті, описавши складнощі, з якими стикається людина при подорожі до МКС.
Маркус Понтіс та Джеффрі Вільямс / Фото wikipedia
За словами Понтіса, перебування на орбіті нагадує симптоми Covid-19: людина тимчасово позбавляється нюху. При цьому космос, як зазначив Понтіс, має запах.
Я не міг повірити, але космос пахне сіркою,
— заявив він.
Астронавт літав до МКС з космодрому Байконур ще 30 березня 2006 року. Повернувся на Землю разом з Вільямом Макартуром і Валерієм Токарєвим на кораблі "Союз ТМА-7".