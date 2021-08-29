У Бразилії поліція вилучила скелет птерозавра в ідеальному стані

Птерозаври – це не динозаври, а окремий ряд літаючих плазунів. Через тонкі та легкі кістки, знайти гарно збережений скелет "літунів" досить тяжко. Та у Бразилії сталася прямо таки неймовірна історія, коли поліція "накрила" контрабандистів й конфіскувала понад 3 тисячі викопних решток давніх тварин.

Рейд в гавані São Paulo’s Santos відбувся ще у 2013 році. Науковці з того часу розбирають безліч зразків, які конфіскувала поліція у контрабандистів. Скам'янілі залишки птерозавра виявилися в ідеальному стані. Але злочинці розрізали їх на шість частин. Ймовірно, так їх зручніше було перевозити. Та палеонтологи змогли відновити їх, щоб краще дослідити давнього летючого плазуна.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно



Понівечені злочинцями та відновлені науковцями залишки птерозавра / Фото PLoS ONE

Що відомо про знайдені залишки

Палеонтологи класифікували знайдений скелет птерозавра як Tupandactylus navigans з роду Tupandactylus.

Цих "птахів" характеризував їх великий гребінь на голові та щелепи без зубів. Цілком ймовірно, що тварини не були здатні на далекі перельоти саме через важкий гребінь на голові.

Науковці говорять, що ці птерозаври є найбільш численним таксоном птерозаврів у Бразилії. Жили тварини близько 100 – 113 мільйонів років тому, коли на землі був ранній крейдовий період (альбський ярус).

Знахідку поліції робить унікальним ще й те, що подекуди біля кісток залишилися цілими м'які тканини. Це дає унікальну можливість дослідити давню тварину з нечуваною точністю.