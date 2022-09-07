У Бразилії наголошують, що відсутність комплектної зарядки є істотним порушенням і навіть навмисною дискримінацією покупців. Відтак, або Apple повинна повернути зарядку в комплект, або їй заборонено продавати смартфони без неї.

Не пропустіть Презентація Apple 2022: коли покажуть нові iPhone 14 і де дивитися захід

Компанія намагалася апелювати до того, що відсутність зарядного блока в комплекті істотно зменшує вплив викидів CO 2 в атмосферу, однак Мін'юст наголосив, що жодних доказів таким заявам на сьогодні не існує.

Apple заявила, що продовжить працювати з бразильським агентством із захисту прав споживачів Senacon, щоб "вирішити проблеми". При цьому компанія зазначила, що має намір оскаржити рішення Мін'юсту країни.

Ми вже виграли кілька судових рішень в Бразилії щодо цього питання і ми впевнені, що наші клієнти знають про різні варіанти зарядки й підключення своїх пристроїв,

– наводить коментар Apple видання Reuters.

Цікаво, що постанова була винесена за день до презентації нових iPhone 14. А проте, це не означає, що Apple поверне зарядки в комплект в інших країнах, навіть, якщо в Бразилії вона остаточно програє цей спір.

Читайте на сайті Інсайдери знову підтверджують, що iPhone 14 зможуть підключатися до супутників напряму

Коли Apple перестала класти зарядки в комплект

Починаючи з iPhone 12 Apple відмовилася від навушників і адаптера живлення в комплекті з iPhone. Таке рішення дозволило компанії зробити коробку тоншою і, як стверджують в Apple, скоротити шкідливий вплив на навколишнє середовище (що досі ніяк не доведено). У комплекті з iPhone залишається лише кабель Lighting – USB-C, який забезпечує швидку зарядку.

Вперше Apple започаткувала таку практику з Apple Watch 6 і Apple Watch SE, які почали поставлятися без адаптера живлення.