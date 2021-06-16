Урочисте підписання угод "Артеміди" відбулося 15 червня 2021 року в робочій резиденції Президента Бразилії – палаці Планалту. Бразилія стала третьою країною, яка підписала угоди за нової адміністрації США та 12 країною загалом. Таким чином Бразилія підтвердила свою схильність до принципів міжнародного співробітництва у питання дослідження Місяця.

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Підписання угод міністром науки, технологій та інновацій Бразилії Маркусом Понтесом; поряд стоїть Президент країни Жаїр Болсонару / Фото NASA

Який вклад Бразилія зробить у дослідження Місяця

Бразилія – не новачок у космічній галузі. Країна співпрацює з Україною, Росією, Китаєм та Індією у космічній сфері. Астронавт Бразилії у 2006 році побував на МКС.

Бразилія має величезний потенціал і продемонструє свою цінність у цій великій угоді. Наша головна мета – спонукати наших молодих людей проявити інтерес й побачити, що їх потенціал величезний. Бразильці мають неймовірні характеристики, і ми можемо досягти своїх цілей. Це свідчить про те, що ми користуємося всесвітнім визнанням,

– прокоментував підписання угоди Президент країни Жаїр Болсонару.

Трішки більше конкретики щодо можливого вкладу Бразилії у питання освоєння та дослідження Місяця сказав глава NASA Біл Нельсон. Він відзначив, що "Бразилія займає передові позиції в області безпечних та стійких геологорозвідувальних робіт". Тому цілком можливо, що бразильські вчені в майбутньому допоможуть програмі Artemis заглибитися в надра Місяця, досліджуючи його внутрішню будову.