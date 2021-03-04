Розробники браузера Brave запускають власну пошукову систему з високим рівнем конфіденційності

Компанія Brave, відома своїм фірмовим браузером, орієнтованим на підвищену конфіденційність, готується запустити пошукову систему під власним брендом. 3 березня оголосили про придбання Brave пошукової системи з відкритим вихідним кодом, розробленої командою Cliqz.

Цю технологію закладуть в основу майбутньої пошукової системи Brave Search, яка незабаром стане доступна шанувальникам фірмового браузера компанії. Представник Brave повідомляє, що її продукт буде вигідно відрізнятися від інших пошукових систем.

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Розробка нового продукту

Повідомляється, що пошукова система Tailcat, яка лягла в основу Brave Search, здатна забезпечити користувачам максимальну якість без шкоди для конфіденційності, оскільки не збирає IP-адреси та не використовує особисту інформацію для покращення результатів пошуку.

Cliqz, орієнтований на конфіденційність, був закритий в травні минулого року через пандемію коронавірусу. Команда розробників браузера зосередилася на роботі над Tailcat, а пізніше перейшла в Brave у рамках злиття.

Глава колишньої команди Cliqz стверджує, що нова пошукова система Brave зможе надати користувачам дійсно якісну альтернативу пошуковикам, що належать великим корпораціям, таким як Google. Крім того, Brave Search виключає алгоритмічні помилки та не цензурує результати пошуку.

Команда Brave очікує, що її нова пошукова система буде популярною серед людей, що цінують конфіденційність. Користувачі Brave як і раніше зможуть за власним вибором використовувати Google, Bing й інші сервіси. Проте, в майбутніх версіях Brave фірмова пошукова система буде встановлена за замовчуванням.

Передбачається, що пошукова система Brave Search буде запущена вже в кінці весни або на початку літа.