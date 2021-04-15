Нову технологію FLoC критикують в мережі. Проти неї вже виступили розробники анонімної пошукової системи DuckDuckGo, експерти Electronic Frontier Foundation, а тепер і творці браузерів Vivaldi та Brave.

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Що не влаштовує розробників у технології FLoC

У DuckDuckGo заявляють, що відмова від cookie, а також інші пов'язані з цим обмеження не завадять стеженню за користувачами.

"Щоб дійсно перешкодити Google і Facebook відстежувати вас на інших сайтах, ви повинні заблокувати завантаження їхніх трекерів у вашому браузері при відвідуванні інших сайтів, – розповідає глава DuckDuckGo Габріель Вайнберг. – Недостатньо просто обмежити їх після завантаження (наприклад, заборонивши використовувати сторонні файли cookie)".

Два найбільш поширені трекери – від Google та Facebook – можуть бути реалізовані за допомогою основних cookie. Вони не блокуються навіть після обмеження сторонніх файлів cookie. Вайнберг стверджує, що навіть звичайне завантаження трекера вже є початком стеження: "Трекер може зібрати багато заздалегідь, включаючи інформацію про ваш пристрій (IP-адреса, User agent, заголовки HTTP і так далі). А також вашу інформацію, яку сайт вирішить відправити разом з ними (наприклад, з основних файлів cookie)".

У DuckDuckGo пишуть, що існує безліч способів відстеження користувачів без сторонніх cookie, наприклад, IP-адреси, в поєднанні з іншими мережевими даними, можуть використовуватися для створення ідентифікатора браузера.

Таким чином технології Google, призначені для заміни сторонніх файлів cookie, і пов'язані з ними методи доставки реклами, нібито розроблені для більшої конфіденційності, як і раніше можуть сприяти відстеженню людей. Зокрема, FLoC націлений на присвоєння користувачам ідентифікаторів груп інтересів і може бути об'єднаний з IP-адресою, в результаті ставши унікальним ідентифікатором конкретної людини.

Отже, будь-який трекер, який отримує обидва [ідентифікатор FLoC та IP-адреса], може використовуватися для відстеження та виключно добре орієнтуватися в поведінці користувача без сторонніх файлів cookie та чого-небудь ще,

– сказав Вайнберг.

Експерти Electronic Frontier Foundation (EFF), назвали FLoC "жахливою ідеєю", адже Chrome, по суті, буде ділитися зведенням активності кожного користувача з маркетологами.

Vivaldi та Brave відмовляються від FLoC

Творці Vivaldi та Brave повідомили, що не будуть підтримувати технологію, коли Google оприлюднила свої плани з її випробування на невеликій групі користувачів Chrome, яких автоматично злучать у пілотний проєкт.

"Новий інструмент Google для збору даних огидний. FLoC – це нова рекламна технологія, покликана замінити сторонні cookies і подібні засоби на кшталт localStorage. Це відверто небезпечний крок, що порушує приватність користувачів. Ми в Vivaldi завжди захищаємо приватність наших користувачів. Ми не допускаємо відстеження активності користувачів або створення їх поведінкових профілів, у будь-якій формі. Ми навіть власним продуктам не дозволяємо створювати локальні поведінкові профілі користувачів", – заявив глава Vivaldi Йон фон Течнер.

Цю думку поділяють й інші експерти.

Найгірший аспект FLoC полягає у тому, що він завдає істотної шкоди конфіденційності користувачів під виглядом забезпечення цієї самої конфіденційності,

– написали у блозі Brave.

Боротьба з новою технологією вже почалася. Так, фахівці EFF запустили спеціальний сайт, AmIFloced.org, де будь-який користувач може перевірити, чи не тестує Google FLoC саме в його браузері. А інженери DuckDuckGo випустили розширення Privacy Essentials для Chrome та інших браузерів, яке може блокувати FLoC.