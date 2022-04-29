У браузері Microsoft Edge з'явився вбудований VPN-сервіс

Microsoft вбудувала у свій фірмовий інтернет-браузер повноцінний VPN-сервіс. Він стане альтернативою стороннім рішенням для шифрування трафіку і приховування місця розташування.

Нова функція уже працює в браузері. Однак випробувати її можна лише при використанні Dev-збірки – тестової версії, на якій випробовують оновлення.

Цікаво Від початку вторгнення Росії Microsoft зафіксувала десятки кібератак на Україну

VPN від Microsoft

За заявою розробників, при включенні нової функції трафік в Microsoft Edge перенаправляється через зашифрований тунель, створюючи безпечне з'єднання навіть при використанні незахищеної URL-адреси. Це дозволяє уникнути відстеження за допомогою трекерів.

Крім того, браузер змінює дані про IP-адресу і місце розташування.

Зараз фірмовий сервіс надає 1 гігабайт трафіку на місяць.

Особисті дані при використанні VPN браузер очищає кожні 25 годин.

Варто відзначити, що функція активується тільки при вході в обліковий запис Microsoft, до якої, судячи з усього, прив'язується лічильник використаного трафіку.

Також відомо, що новий сервіс працює на базі платформи Cloudflare.



Інтерфейс нового VPN-сервісу від Microsoft / Колаж 24 каналу з фото Microsoft

Очікується, що пізніше компанія представить комерційну версію Microsoft Secure Edge Network з декількома тарифами для різних обсягів трафіку.

Дата повноцінного запуску функції поки невідома.