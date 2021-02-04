У браузері Microsoft Edge з'явиться новий менеджер завантажень

Завантаження файлів за допомогою диспетчера, вбудованого в браузер Edge – просте завдання. Проте низька швидкість з'єднання може перетворити цей процес на справжню проблему. У майбутньому це може змінитися, оскільки розробники з Microsoft інтегрують у свій оглядач новий диспетчер завантажень.

Джерело: Windows latest

Згідно з наявними даними, новий диспетчер завантажень з'явиться в одній з майбутніх версій Edge, яку покажуть ближче до кінця цього року. При завантаженні файлу буде з'являтися спливаюче меню, яке дозволить керувати процесом.

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Як це працюватиме

Меню буде ховатися автоматично, але на панелі інструментів залишиться піктограма, натиснувши на яку користувач зможе виконувати різні дії, такі як призупинення і відновлення завантаження. У цьому ж меню з'явиться кнопка, що дозволяє перейти в папку завантажень для управління файлами.



Можливий варіант зовнішнього вигляду оновлених завантажень / Фото Windows latest

Джерело говорить про те, що зараз новий менеджер завантажень знаходиться на етапі розробки, тому важко сказати, коли саме він може з'явитися в стабільній версії оглядача.

Одночасно Microsoft працює й над іншими поліпшеннями. Мова йде про оновлені елементи панелі інструментів, такі як колекції, вибране та історія. Крім того, розробники планують поліпшити функцію введення даних за допомогою стилуса, завдяки чому користувачам буде зручніше використовувати Edge для взаємодії з PDF-файлами.