Браузер Microsoft Edge отримає можливість відкриття сторінок у веб-додатках

Розробники з Microsoft продовжують додавати до фірмового браузера Edge нові функції, роблячи його більш привабливим для користувачів. Цього разу стало відомо, що незабаром браузер зможе відкривати посилання в прогресивних веб-додатках (PWA), встановлених на пристрої.

Таке нововведення було виявлено в одній з останніх бета-версій Edge Canary. Зазначена функція дозволить користувачам налаштувати Edge на відкриття посилань у пов'язаних з ними програмах PWA або встановлених веб-додатках.

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Як це працюватиме

Наприклад, користувач зможе налаштувати браузер так, щоб при натисканні посилання на YouTube в Edge здійснювався автоматичний перехід до PWA-версії YouTube. Зараз згадану опцію можна активувати в останній тестовій версії оглядача.

Розробники веб-додатків вже давно мають можливість інтеграції обробника посилань у свої продукти. Особливість нової функції Edge в тому, що вона також працюватиме з веб-сайтами, які встановлені як програми.

Ентузіастам вдалося виявити опис цієї функції у загальнодоступній документації Microsoft. Там сказано, що ця функція буде доступна, починаючи з Edge 97. Коли нова функція може з'явитися у стабільних версіях браузера, поки що невідомо.