Браузер Firefox 100 офіційно вийшов: нові функції, підтримка HDR та інші можливості

Компанія Mozilla випустила нову версію свого браузера Firefox 100. Переглядач отримав низку нових функцій та виправлень, які повинні зробити програму привабливішою для користувачів.

Оновлення вже доступне для завантаження, а нову версію браузера можна скачати з офіційного сайту Mozilla, щоб самостійно випробувати усі нові функції.

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Нові функції Firefox 100

Субтитри та режим "картинка в картинці"

У новій версії Firefox з'явилася підтримка субтитрів в режимі "картинка в картинці" при відтворенні відео з YouTube, Prime Video і Netflix. Досить активувати субтитри в веб-плеєрі, який використовується для відтворення, і вони будуть відображатися при перемиканні в режим "картинка в картинці". Субтитри для режиму також будуть працювати при перегляді роликів на інших сайтах з підтримкою формату WebVTT.

Підтримка HDR для Mac

Браузер отримав підтримку відео з високим динамічним діапазоном (HDR) на комп'ютерах Apple Mac. Для перегляду контенту в цьому форматі потрібен комп'ютер Mac з операційною системою macOS 11 та вище, а також монітор із підтримкою HDR.

"Фішки" для Windows

Firefox для Windows за замовчуванням активує апаратне прискорення декодування відео у форматі AV1 за умови використання комп'ютера з підтримуваним графічним прискорювачем. Для GPU Intel за замовчуванням активовано режим Video overlay, який знижує споживання енергії під час перегляду відео. Розробники оптимізували розподіл ресурсів при малюванні та обробці подій, відтак взаємодія з деякими веб-елементами стане більш плавною.

Дрібні виправлення

Розробники внесли низку менш помітних покращень, ознайомитися з якими можна на офіційному сайті Mozilla. Firefox 100 також виправляє кілька вразливостей, у тому числі пов'язаних з переповненням буфера і роботою зі звільненою пам'яттю.

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