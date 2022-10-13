Microsoft представила корисну функцію у своєму браузері Edge, яка полегшить спільну роботу
Техногігант Microsoft нещодавно провів конференцію, де представив низку оновлених пристроїв. Окрім цього компанія також представила нову функцію для користувачів свого браузера Edge. Нова можливість під назвою Workspaces дає змогу поділитися з іншими користувачами вкладками.
Як повідомляє 24 канал, Edge Workspaces являє собою нову функцію, що дає змогу командам колег ділитися браузерними вкладками. У Microsoft вважають, що функція може бути особливо корисною, коли до реалізації якогось проєкту залучається новий член команди.
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Замість того щоб надсилати йому безліч посилань і файлів, ви можете відправити одне посилання на "пакет" Edge Workspace. В ході еволюції проєкту вкладки будуть оновлюватися в режимі реального часу. Відомо, що багато компаній уже пропонували схожі рішення, жодне з яких поки що не набуло загальної популярності.
Edge Workspace дозволить ділитися вкладками / Фото Microsoft
Безпека у браузері Edge
У плані гарантування безпеки Microsoft представила дуже важливу функцію перевірки правильності написання URL в адресному рядку браузера. Очікується, що це дасть змогу захистити користувачів від випадкового відвідування шахрайських ресурсів, що маскуються під сайти відомих компаній і мають схожі адреси.
Додатково можна буде добровільно активувати режим посиленого гарантування безпеки, в якому, зокрема, застосовуються найжорсткіші обмеження під час відвідування незнайомих сайтів. Наприклад, відключається динамічна JIT-компіляція JavaScript. Такі заходи не допоможуть, якщо заражений уже знайомий сайт, але забезпечать захист у деяких випадках.
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Нарешті, в Edge з'явиться низка функцій, що спрощують експлуатацію браузера, зокрема людям з обмеженими можливостями, – від генерування субтитрів під час відтворення аудіо до озвучування меню та іншої інформації і навіть зміни кольорів сторінок для оптимізації читабельності та контрастності.