Як повідомляє 24 канал, Edge Workspaces являє собою нову функцію, що дає змогу командам колег ділитися браузерними вкладками. У Microsoft вважають, що функція може бути особливо корисною, коли до реалізації якогось проєкту залучається новий член команди.

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Замість того щоб надсилати йому безліч посилань і файлів, ви можете відправити одне посилання на "пакет" Edge Workspace. В ході еволюції проєкту вкладки будуть оновлюватися в режимі реального часу. Відомо, що багато компаній уже пропонували схожі рішення, жодне з яких поки що не набуло загальної популярності.



Edge Workspace дозволить ділитися вкладками / Фото Microsoft

Безпека у браузері Edge

У плані гарантування безпеки Microsoft представила дуже важливу функцію перевірки правильності написання URL в адресному рядку браузера. Очікується, що це дасть змогу захистити користувачів від випадкового відвідування шахрайських ресурсів, що маскуються під сайти відомих компаній і мають схожі адреси.

Додатково можна буде добровільно активувати режим посиленого гарантування безпеки, в якому, зокрема, застосовуються найжорсткіші обмеження під час відвідування незнайомих сайтів. Наприклад, відключається динамічна JIT-компіляція JavaScript. Такі заходи не допоможуть, якщо заражений уже знайомий сайт, але забезпечать захист у деяких випадках.

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Нарешті, в Edge з'явиться низка функцій, що спрощують експлуатацію браузера, зокрема людям з обмеженими можливостями, – від генерування субтитрів під час відтворення аудіо до озвучування меню та іншої інформації і навіть зміни кольорів сторінок для оптимізації читабельності та контрастності.