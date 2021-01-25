Moodbeam представила браслет для стеження за співробітниками, які працюють віддалено

Компанія Moodbeam представила унікальний електронний браслет. Він дуже схожий на сучасні фітнес-трекери, але служить не для відстеження фізичної активності, а для визначення емоційного стану працівників, дозволяючи начальнику зрозуміти, наскільки вони добре себе почувають.

Джерело: Moodbeam

У 2020 році мільйони людей перейшли з офісів на віддалену роботу. Комусь такий розвиток подій до вподоби, а для когось це стало справжнім випробуванням.

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Однією з важливих проблем є те, що роботодавці ніяк не можуть вплинути на емоційний фон своїх працівників. Наприклад, якщо раніше у багатьох компаніях були спеціальні менеджери, які кілька разів на тиждень радували співробітників частуванням або цікавими активностями, то тепер кожному доводиться вирішувати свої проблеми самостійно.

Як працює браслет від Moodbeam

Співробітник може одягнути спеціальний браслет, на якому є дві кнопки. Коли співробітнику сумно, він повинен натиснути синю кнопку, а в моменти радості – жовту. Звичайно, ніхто не буде змушувати звітувати про свій емоційний стан, але бажаючі можуть таким чином дати зрозуміти роботодавцю, що відчувають в даний момент. Вся інформація відображається у спеціальному мобільному додатку, де є відстеження самопочуття співробітників за тривалі періоди.

Анонс браслета Moodbeam, відео: