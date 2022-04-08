Бойкот російського мотлоху: новий Telegram-бот підкаже чи варто купувати ті чи інші товари

Для месенджера Telegram розробили бота, який допоможе бойкотувати не лише російські товари, а й продукцію тих компаній, які відмовилися йти з ринку окупанта.

Бот дуже простий у використанні. Все що потрібно – надати йому назву бренду, щодо якого у вас є сумніви.

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Boycott Russia

Щоб скористатися ботом перейдіть за посиланням або самостійно знайдіть @BoycottRussiaBot.

Запустіть бота.

Напишіть назву товару, який хочете купити, або компанії.

У відповідь надійде повідомлення з інформацією, чи пішов цей виробник з Росії.



Приклад роботи бота BoycottRussiaBot / Скриншот 24 каналу

Як повідомляють розробники, бот створений виключно на волонтерських засадах і з великим бажанням бойкотувати окупанта і всіх його прибічників.

Уся інформація береться з відкритих джерел.