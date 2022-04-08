Бойкот російського мотлоху: новий Telegram-бот підкаже чи варто купувати ті чи інші товари
8 квітня 2022 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:SPEKA Media
Для месенджера Telegram розробили бота, який допоможе бойкотувати не лише російські товари, а й продукцію тих компаній, які відмовилися йти з ринку окупанта.
Бот дуже простий у використанні. Все що потрібно – надати йому назву бренду, щодо якого у вас є сумніви.
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Boycott Russia
- Щоб скористатися ботом перейдіть за посиланням або самостійно знайдіть @BoycottRussiaBot.
- Запустіть бота.
- Напишіть назву товару, який хочете купити, або компанії.
- У відповідь надійде повідомлення з інформацією, чи пішов цей виробник з Росії.
Приклад роботи бота BoycottRussiaBot / Скриншот 24 каналу
Як повідомляють розробники, бот створений виключно на волонтерських засадах і з великим бажанням бойкотувати окупанта і всіх його прибічників.
Уся інформація береться з відкритих джерел.