Бойкот російського мотлоху: новий Telegram-бот підкаже чи варто купувати ті чи інші товари

8 квітня 2022 , 22:03
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Джерело:

SPEKA Media

Для месенджера Telegram розробили бота, який допоможе бойкотувати не лише російські товари, а й продукцію тих компаній, які відмовилися йти з ринку окупанта.

Бот дуже простий у використанні. Все що потрібно – надати йому назву бренду, щодо якого у вас є сумніви.

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Boycott Russia

  • Щоб скористатися ботом перейдіть за посиланням або самостійно знайдіть @BoycottRussiaBot.
  • Запустіть бота.
  • Напишіть назву товару, який хочете купити, або компанії.
  • У відповідь надійде повідомлення з інформацією, чи пішов цей виробник з Росії.


Приклад роботи бота BoycottRussiaBot / Скриншот 24 каналу

Як повідомляють розробники, бот створений виключно на волонтерських засадах і з великим бажанням бойкотувати окупанта і всіх його прибічників.

Уся інформація береться з відкритих джерел.

 

Автор: Олександр Гайдамашко