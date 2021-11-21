Діамант розміром з мигдаль має понад 20 каратів. Його знайшли у травні 2018 року в шахті Орапа в Ботсвані.

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Камінь назвали на честь компанії, яка його видобула – діамант отримав ім’я Okavango Blue.

Що відомо про діаманти Діамантами називають ограновані та відшліфовані алмази. Ці камені є найтвердішими дорогоцінностями на планеті, тому їх часто застосовують для технічних інструментів. Видобувають алмази в Індії, Південній Америці та Бразилії. Попри поширену думку, що діаманти такі дорогі через їхню рідкість, насправді щорічно видобувається приблизно 26 тонн цього каміння. Високі ціни на коштовність диктуються великими монопольними компаніями, які володіють більшістю видобутку.

Діамант – огранений алмаз / Фото Unsplash

Унікальний камінь насичений іншими речовинами

Неймовірний відтінок Okavango Blue отримав завдяки домішку бору, який виник у морській воді. Зазвичай бор не існує на глибині, де формуються мінерали, а алмази отримують більше азоту, ніж інших речовин.

Проте блакитний діамант змінив правила гри та отримав більшу порцію бору, ніж припускали вчені. Азоту в Okavango Blue майже немає.

Блакитний діамант Okavango Blue / Фото Okavango Diamond Company

Зміщення тектонічних плит могло спричинити потрапляння бору з океанічної води до місця, де формувався алмаз.

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Явище, завдяки якому вода з бором може потрапити до літосфери (місця, де утворюються мінерали) називається субдукцією.

Як працює субдукція Коли тектонічна плита в океані природним чином стикається з континентальною і ковзає під неї, бор з океану потрапляє глибше в перехідну зону. Сліди з часом проникають в літосферу і в кінцевому підсумку можуть опинитися в діаманті.

Явище субдукції / Фото usgs

За словами геолога Джорджа Харлоу, вчені дізналися про субдукцію лише 50 років тому, тому Okavango Blue відкриває нові можливості для дослідження цього явища.

Науковці досі не можуть зрозуміти, чому унікальний діамант має такий колір – зазвичай алмази з нижчим показником азоту виглядають інакше.

Ми насправді не розуміємо, чому азоту так мало. Діаманти з більшою кількістю азоту набувають жовтуватого кольору, тому майже бездоганний Okavango – це величезна знахідка,

– зазначив Харлоу.

Огранений та оброблений діамант / Фото Okavango Diamond Company

Неймовірний діамант має унікальний вигляд – він вирізняється серед 99,98 % інших каменів.

Презентація блакитного діаманту : дивіться відео

Okavango Blue в оздобі / Фото Okavango Diamond Company