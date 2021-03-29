Компанія Boston Dynamics презентувала своє нове творіння – робота на ім'я Stretch. Його розробили лише для виконання одного завдання – підіймання і переміщення ящиків на складських майданчиках і в розподільчих центрах.

Як розповів генеральний директор Boston Dynamics Роберт Плейтер, Stretch створили на численні запити компаній з усього світу в зв'язку з ростом e-commerce.

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Ми дуже часто чули в контексті логістичних процесів, що розвантаження - це одна з найбільш фізично важких і неприємних робіт ... Саме тут Stretch вступає в гру,

– розповів Плейтер.

Чим цікавий Stretch

Завдяки невеликій рухомій основі Stretch може переміщатися в обмеженому просторі і адаптуватися до планування об'єкта. Тож компаніям не потрібно розгортати на своїх складських локаціях дорогу стаціонарну інфраструктуру для автоматизації.

Робот оснащений рукояткою з функцією захоплення. Також він оснащений камерами машинного зору, що дає йому змогу ідентифікувати і переносити до 800 коробок на годину, кожна з яких вагою до 23 кілограм.

Запуск комерційного використання Stretch запланований на 2022 рік. Наразі Boston Dynamics готується до пілотного тестування робота.