Роботи Atlas і Spot, розроблені Boston Dynamics, вміють безліч різних речей: бігати, пригати, відкривати двері, мити посуд, робити гімнастичні вправи і сальто назад. Але як виявилося, перелік їхніх "талантів" цим не вичерпується. Цього разу компанія змусила їх танцювати.

Як показав новий опублікований відеоролик компанії, в репертуарі Atlas і Spot з'явився ще один трюк – танцювальний. Дивлячись на легкість і плавність рухів, виникає враження, ніби роботи саме для цього і створені. Про це пише The Verge.

Що відомо

У відеоролику представлено все сімейство роботів Boston Dynamics – гуманоїдний Atlas, робопес Spot і складський Handle з рукою-маніпулятором. Разом вони виконують танець під пісню The Contours "Do You Love Me".

Boston Dynamics не вперше демонструє танцювальні навички своїх роботів. У 2018 році компанія показала відео, в якому робот Spot виконав танець "Людини, що біжить", але в новому відео все виглядає на набагато більш високому рівні завдяки Atlas.

При перегляді танцю за участю синхронно рухомих роботів створюється відчуття, що все, що відбувається є продуктом комп'ютерної графіки.