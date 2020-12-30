Boston Dynamics навчила роботів Atlas і Spot танцювати – ви маєте це побачити: відео
Роботи Atlas і Spot, розроблені Boston Dynamics, вміють безліч різних речей: бігати, пригати, відкривати двері, мити посуд, робити гімнастичні вправи і сальто назад. Але як виявилося, перелік їхніх "талантів" цим не вичерпується. Цього разу компанія змусила їх танцювати.
Як показав новий опублікований відеоролик компанії, в репертуарі Atlas і Spot з'явився ще один трюк – танцювальний. Дивлячись на легкість і плавність рухів, виникає враження, ніби роботи саме для цього і створені. Про це пише The Verge.
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Що відомо
У відеоролику представлено все сімейство роботів Boston Dynamics – гуманоїдний Atlas, робопес Spot і складський Handle з рукою-маніпулятором. Разом вони виконують танець під пісню The Contours "Do You Love Me".
Boston Dynamics не вперше демонструє танцювальні навички своїх роботів. У 2018 році компанія показала відео, в якому робот Spot виконав танець "Людини, що біжить", але в новому відео все виглядає на набагато більш високому рівні завдяки Atlas.
При перегляді танцю за участю синхронно рухомих роботів створюється відчуття, що все, що відбувається є продуктом комп'ютерної графіки.
Що таке Boston Dynamics?
Це американська інженерна компанія, що працює в галузі робототехніки. Одним з найвідоміших виробів є чотириногий робот BigDog, який довгий час був героєм різноманітних жартів та мемів. У 2013 році компанію Boston Dynamics придбала корпорація Google Inc. Проте уже в 2017 році продала її японській SoftBank .
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