Bose випустить навушники для людей з вадами слуху

Американська компанія Bose – титан у галузі аудіоапаратури. Нещодавно вони презентували новинку. Нею стали навушники, ціль яких – зробити комфортнішим життя для людей, які мають проблеми із слухом
Навушники мають використовувати дорослі. Управління продовольства та медикаментів США схвалило продукт. Це дозволило компанії Base продавати ґаджет напряму людям, без необхідності покупцеві записуватись на прийом до лікаря, щоб перед покупкою перевірити слух та отримати рецепт. Навушники мають допомогти людям, які мають легку або помірну втрату слуху.
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SoundControl / Фото New Atlas
Що потрібно знати про навушники
- Вага кожного навушники – 3 грами.
- Користувачу надається вісім батарей до навушників. Кожна батарея тримає заряд 4 дні за умови використання навушників 14 годин на добу.
- Для користування ґаджетом потрібно буде встановити додаток на телефон.
- Навушники можна зручно підлаштувати під власні потреби: налаштувати підсилювання тихих звуків при відключенні більш голосних або налаштувати вокальну частоту.
- Якщо користувач не розбереться із персоналізацією, то представник компанії може зв'язатися з ним та допомогти в налаштуваннях.
- Base пропонує безплатне тестування на 90 днів.
- Ціна ґаджету – 850 доларів.