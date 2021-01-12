В рамках виставки технологій CES 2021, компанія Bosch представила низку цікавих девайсів, які можуть допомогти у боротьбі з вірусами. Наприклад, камери безпеки з вбудованим інтелектуальним відеоаналізом можуть вимірювати температуру тіла дистанційно.

При цьому вимірювання відбувається з високою точністю – максимальна похибка становить півградуса. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Bosch.

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Крім того, використовуючи ПЗ для відкритої відеоплатформи, створеної стартапом Security and Safety Things від Bosch. Тож такі камери можуть виявити, чи дотримуються відвідувачі магазину протиепідемічних обмежень.

ПЛР-тест

Також у Bosch розповіли про ПЛР-тест на коронавірус, який проводять на діагностичному приладі Bosch Vivalytic. Він забезпечує швидкий результат: лабораторії, лікарі, будинки для літніх людей та лікарні можуть одночасно дослідити 5 зразків за 39 хвилин.

Розробка допоможе швидше діагностувати коронавірус / Фото пресслужба Bosch

Виробник додав, що розробка системи Vivalytic, яка складається з пристрою для аналізу та тестових картриджів, стала результатом співпраці підрозділів наукових досліджень та перспективних досліджень, Bosch Healthcare Solutions та Лікарні Роберта Боша.