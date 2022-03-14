Bosch припиняє постачання до Росії й зупинить два заводи у Петербурзі

Дмитро Дубілет у своєму телеграм-каналі розповів про результати звернення до німецької компанії Bosch, яка "підозріло довго мовчала щодо бойкотування Росії". Виробник піде з ринку.

Bosch – відомий в усьому світі виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки. Є одним з найбільших в Європі постачальників продукції в таких галузях: машинобудування, автомобільні вузли та комплектуючі, виробництво інструментів, діагностичних та керуючих механізмів та пристроїв; будівельна та побутова техніка; теплова та солярна техніка; системи зв'язку та безпеки.

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Що відомо

Як повідомив Дмитро Дубілет, Bosch був однією з небагатьох великих німецьких корпорацій, яка підозріло довго утримувалась від демонстрації своєї позиції щодо вторгнення Росії в Україну.

Ми запустили по наших каналах кампанію, щоб звернути на це увагу. Ось, отримали офіційну відповідь. Пишуть, що Бош припинили постачання побутового обладнання. Також вони у процесі припинення двох заводів у Санкт-Петербургу. Ми схвалюємо ці кроки, але закликаємо Bosch робити більше. Тотальне бойкотування російського ринку по всіх напрямках і видах продукції. Війна путіна проти України і, до речі, репресії проти нормальних росіян припиняться лише тоді, коли в російському бюджеті закінчаться гроші,

– написав Дмитро Дубілет.

Компанія цілком могла б перенести виробництво з Росії до України. Тим більше, що раніше – восени – в мережі вже з'являлась інформація про те, що Bosch вивчає можливості відкриття свого першого заводу в Україні. Про це 9 вересня повідомив президент групи в Україні, Росії, Білорусі, Центральній Азії, Монголії та Кавказі Штеффан Гоффманн.

Тоді виробник шукав локацію і домовлявся про умови. Однак яким був результат наразі неясно.