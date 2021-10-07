Перший врожай очікують наприкінці жовтня. Як повідомляє агентство, збиратимуть його через 100 днів після початку дослідницького проєкту під назвою Plant Habitat-04.
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Що з'ясував експеримент
Астронавти, які займались вирощуванням рослин, відзначили, що в космосі плоди ростуть повільніше, ніж на Землі, але поки незрозуміло чому.
Перець чилі на Міжнародній космічній станції / Фото NASA
У NASA кажуть, що такі експерименти в умовах мікрогравітації вкрай необхідні для довгострокових місій, адже астронавтам потрібне постійне джерело вітаміну C.
- Вирощування відбувалось у спеціальному модулі Advanced Plant Habitat (APH).
- Унікальною особливістю APH є те, що ним можна управляти дистанційно.
- Для запилення квітів використовували два способи. У першому випадку це робили вручну, про що раніше розповідала астронавтка NASA Меган Макартур.
- У другому випадку застосовували дистанційне запилення, коли за допомогою спеціальних вентиляторів усередині APH створювали повітряні потоки, стимулюючи перенесення пилку.
- Крім усього іншого, вчені розповіли, що не всі запилені квіти розвинулися в плоди.
- Другий урожай зберуть через 120 днів.
Вчені намагаються зрозуміти, якого розміру можуть сягнути плоди в умовах мікрогравітації – чи будуть вони більшими, чи меншими, ніж на Землі. Частину врожаю астронавти з'їдять. Інша частина відправиться для дослідження на планету.