З борту МКС сфотографували рідкісне атмосферне явище, яке на Землі навряд чи помітили
Джерело:Science Alert
Перебуваючи на Міжнародній космічній станції французький астронавт Тома Песке сфотографував рідкісне явище. Мова йде про спалах в атмосфері планети, який, швидше всього, на Землі не помітили.
Кадр зробив астронавт Тома Песке під час створення таймлапс-відео нічної Європи. "Зловити" таке явище на Землі вкрай важко.
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Що зафіксувала камера
Мова йде про рідкісну блискавку, яка може виникати у верхніх шарах атмосфери. Ця та інші подібні блискавки б'ють не вниз, а вгору, в іоносферу. Вони можуть бути різних кольорів через світіння іонізованого газу.
- Блакитні "джети" виникають нижче в стратосфері. Якщо блискавка поширюється через негативно заряджену (верхню) область грозових хмар, вона у підсумку вдаряє вгору, запалюючи блакитне світіння від молекул азоту.
- Існують червоні "спрайти" – стратосферно-мезосферні електричні розряди, які світяться червоним кольором. Відомі вченим і тьмяніші величезні червоні "ельфи", що виникають в іоносфері, а також зелені "привиди" і червоні "тролі", що виникають після сильних "спрайтів".
- На фотографії астронавта може бути зображений синій "стартер" - на відміну від джета, він не має форму струменя, зате створює коротке і яскраве світіння.
Ці явища складно сфотографувати з поверхні планети, оскільки виникають вони дуже високо в небі й зазвичай приховані за грозовими хмарами.