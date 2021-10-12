Кадр зробив астронавт Тома Песке під час створення таймлапс-відео нічної Європи. "Зловити" таке явище на Землі вкрай важко.

Цікаво Росія боїться, що супутники Ілона Маска Starlink використають у військових цілях

Що зафіксувала камера

Мова йде про рідкісну блискавку, яка може виникати у верхніх шарах атмосфери. Ця та інші подібні блискавки б'ють не вниз, а вгору, в іоносферу. Вони можуть бути різних кольорів через світіння іонізованого газу.

Блакитні "джети" виникають нижче в стратосфері. Якщо блискавка поширюється через негативно заряджену (верхню) область грозових хмар, вона у підсумку вдаряє вгору, запалюючи блакитне світіння від молекул азоту.

Існують червоні "спрайти" – стратосферно-мезосферні електричні розряди, які світяться червоним кольором. Відомі вченим і тьмяніші величезні червоні "ельфи", що виникають в іоносфері, а також зелені "привиди" і червоні "тролі", що виникають після сильних "спрайтів".

На фотографії астронавта може бути зображений синій "стартер" - на відміну від джета, він не має форму струменя, зате створює коротке і яскраве світіння.

Ці явища складно сфотографувати з поверхні планети, оскільки виникають вони дуже високо в небі й зазвичай приховані за грозовими хмарами.