В цілому компанія рекомендує зводити розмови до мінімуму і стежити за дорогою. Однак, якщо розмов уникнути все ж не вдається, водіям підготували готові варіанти відповідей.

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Ілон Маск: натхненник і мотиватор

Компанія рекомендує відповідати максимально коротко, щоб якомога швидше припинити бесіду.

Якщо пасажири продовжують наполягати, ввічливо відповідайте: "Вибачте, але я дійсно не можу про це говорити", і змініть тему,

– йдеться в методичці.

На питання, який Маск в житті, водіям варто відповідати, що він, наприклад, "приголомшливий", "надихаючий" і "мотивуючий".

А якщо запитають, чи подобається водієві працювати на Маска, то слід відповісти: "Так, він великий лідер! Він мотивує нас на великі справи".

Питання про твіти Маска рекомендують припиняти фразою: "Ілон — публічна фігура. Наше завдання – забезпечувати бездоганний транспортний сервіс".

При цьому будь-якої негатив про Маска з новин водії повинні "відпрацювати" словами: "Я не читав цю статтю, але нічого подібного не помічав".

Якщо клієнт запитає водія про те, як довго він працює в The Boring Company, йому варто відповісти: "Досить, щоб добре знати цей тунель".

На питання про аварії в тунелі, згідно з інструкцією, водіям слід заспокоїти пасажира тим, що це дуже безпечна система, або запропонувати звернутися з цим питанням у компанію, а не до нього.

Перший комерційний тунель The Boring Company під Лас-Вегасом відкрили у червні 2021 року, проте через місцеві закони автомобілі Tesla не можуть їхати на автопілоті й розганятися швидше 60 кілометрів на годину, хоча спочатку планувалося, що електрокари будуть рухатися автономно і розвивати швидкість до 250 кілометрів.