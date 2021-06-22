Головним натхненням Boring Company були і є затори у містах. Саме тому ідея з підземними тунелями й почала втілюватися у життя. Зараз компанія готується до розширення бізнесу і вже почала пропонувати потенційним клієнтам набагато ширші тунелі, ніж ті, які були вириті під Лас-Вегасом досі.

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Плани компанії

Як повідомляє Bloomberg, нова пропозиція – тунелі діаметром 6,4 метра. Це у два рази більше, ніж вже прокладені підземні траси в Лас-Вегасі.

Нова ширина дозволить розмістити в тунелі два стандартних вантажних контейнери поряд один з одним. Робити це, судячи з презентації, пропонують на рухомих платформах.



Приклади транспортування вантажів у вузьких та широких тунелях / Зображення Boring Company

Boring Company передбачає три способи транспортування вантажів по тунелях.

На одній ілюстрації зображений контейнер висотою 2,4 метра, який ледь влазить у звичайний, 3,2-метровий тунель.

На наступній – той же контейнер в набагато просторішій трубі діаметром 6,4 метра.

В останньому випадку в такому широкому ж тунелі поміщаються два контейнери майже впритул один до одного.

В усіх випадках ящики стоять на якихось "вантажних платформах з акумуляторами".

На думку Ен Гудчайлд, директора центру логістики і транспорту при Університеті Вашингтона, ця пропозиція "цілком реальна", і у ряду великих компаній — наприклад, у Boeing — подібні технології вже є.

Компанія веде переговори з округом Сан-Бернардіно (Каліфорнія) про будівництво тунелю довжиною 6,4 милі, який з'єднає залізничну станцію з Міжнародним аеропортом Онтаріо.