Як повідомляє CNN, 45-річний працівник центру отримав поранення руки й перебуває в лікарні після того, як відкрив кейс, у якому знаходилася вибухівка. Представники університету підкреслили, що його травми відносно незначні.

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Що відомо

Слідчі не сказали, як пакунок прибув до кампусу, але підкреслили, що розслідування триває.

За словами правоохоронних органів, записка, що знаходилась у жорсткому пластиковому контейнері, містила "безглуздий маніфест", який критикує засновника Facebook Марка Цукерберга та відносини між академічними установами та розробниками віртуальної реальності.

Багато деталей про інцидент залишаються невідомими. Як пише джерело, Цукерберг і раніше ставав мішенню "конспірологічних атак", але власне VR-технологія компанії наразі залишається настільки незграбною та банальною, що будь-які приводи для її демонізації та вигадування довкола неї теорій змови відсутні.

Неясно, чи злочинець, якого поки шукають, таким чином реагував на поширені теорії змови, чи вигадав власну.