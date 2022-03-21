Paramount, Sony, Universal Pictures, Warner Bros., Netflix, Disney, Amazon Prime Video – ось неповний список компаній, які пішли. Рашисти спробують порятувати свої кінотеатри від банкрутства.

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Що відомо

На фоні стрімкого росту цін на товари, кінотеатри намагаються зберегти свою цінову політику на докризовому рівні, адже, як пише джерело, похід у кіно – це найпопулярніший вид дозвілля серед росіян.

В умовах відсутності дорожчих релізів західних студій, дешевшою альтернативою, яка й дозволить утримати ціни, стануть російські прем'єри минулих років, радянська і зарубіжна класика, а також блокбастери Боллівуду, південнокорейські фільми, стрічки з Латинської Америки та інших країн.

Цілком імовірно, до цієї строкатої компанії приєднаються й китайські.

Однак росіяни навряд чи залишаться без голлівудського кіно. Піратство, як і раніше, процвітає в країні. З початком масового введення санкцій посадовці намагаються придумати спосіб полегшити їхній удар. Тому Росія задумалась над скасуванням відповідальності за піратське програмне забезпечення.