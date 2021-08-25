Велика Магелланова Хмара є карликовою галактикою і супутником Чумацького Шляху. Розташована вона на відстані близько 50 кілопарсек або 163 тисячі світлових років. Моделювання показують, що через 2,4 мільярда років вони зіллються в одну структуру.

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Що виявили вчені

На галактику сьогодні спрямований потужний наземний телескоп ASKAP, розташований в Австралії. Він вивчає навколишній радіовсесвіт в рамках проєкту EMU.

Найімовірніше, усі ці сигнали – від тисяч найближчих зірок, наднових і далеких галактик. Усі ці дані допоможуть краще розуміти внутрішній устрій Хмари та еволюцію об'єктів у сусідній галактиці.

Нове чітке і чутливе зображення показує тисячі радіоджерел, які ми ніколи раніше не бачили,

– зазначили дослідники.

Комплекс із 36 антен ASKAP є частиною значно більшого радіотелескопа Square Kilometre Array, який завершили будувати нещодавно. Сканування Великої Магелланової Хмари є лише попереднім її вивченням. Основні спостереження запланували на 2022 рік. Проте вже зараз вдалося виявити понад 50 000 радіоджерел.

Як заявляють вчені, всі вони не обов'язково надходять з самої галактики. Це можуть бути також інші галактики в мільйонах або навіть мільярдах світлових років від великої Магелланової Хмари. Раніше ми могли бачити тільки надмасивні чорні діри в їх центрах, які можна виявити на всіх довжинах хвиль, особливо в радіо. Але тепер в астрономів є нові інструменти та матеріал для подальших досліджень.

Ми бачимо всі види радіоджерел, від окремих молодих зірок до планетарних туманностей, що утворилися в результаті загибелі зірок. Об'єднання цих даних з попередніми спостереженнями за допомогою рентгенівських, оптичних та інфрачервоних телескопів дозволить нам досліджувати ці галактики надзвичайно детально,

— заявили автори роботи.

Нагадаємо, у Китаї знайшли місце для телескопа нового покоління. Побудують його на вершечку гори Saishiteng, висотою понад 4 кілометри. Китайські вчені три роки вивчали ситуацію в цьому районі та дійшли висновку, що місце практично ідеальне для побудови обсерваторії.

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