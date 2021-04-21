Попри це Boeing може запустити космічний корабель Starliner на Міжнародну космічну станцію в безпілотному режимі вже в травні, якщо з'явиться така можливість. Однак травневий запуск буде залежати від графіка інших місій з обслуговування космічної станції, наявності ракети "Атлас-V" у United Launch Alliance і готовності космодрому Eastern Range.

Цікаво NASA та SpaceX підготували до старту корабель Crew Dragon

Команда Starliner завершила усі роботи над кораблем для місії OFT-2, за винятком заходів, які будуть проводитися ближче до запуску, таких як підготовка вантажів та заправка космічного корабля паливом. Команда також представила усі документи на перевірку та затвердження у NASA і завершує дії, рекомендовані Незалежною групою перевірки, включаючи ті, що не були обов'язковими для OFT-2,

– йдеться у заяві Boeing.

Тривала підготовка Boeing та виявлені недоліки

Після невдалого першого випробувального польоту у грудні 2019 року, під час якого Starliner не зміг досягти МКС, група експертів NASA виявила 80 проблем, які Boeing повинна була усунути – переважно, у програмному забезпеченні Starliner. Ця невдача затримала перші льотні пілотовані випробування (Crew Flight Test, CFT), які тепер планується здійснити не раніше вересня. У місії CFT візьмуть участь космонавти NASA Буч Уілмор, Ніколь Манн і Майк Фінке.

Команда Boeing працює над підготовкою Starliner до польоту: дивіться відео

Інженери компанії наразі проводять комп'ютерне моделювання, включаючи наскрізне тестування надійності та інтеграції – все це прокладе шлях для майбутніх польотів Starliner. Boeing заявила, що розраховує завершити всі випробування програмного забезпечення у квітні. Команда Starliner вже готується до CFT і нещодавно провела навчання з космонавтами у скафандрах з підйомом їх на борт космічного корабля OFT-2 для всебічної перевірки систем життєзабезпечення та зв'язку.

Контракт NASA та Boeing та польоти до МКС

У 2014 році NASA уклала із Boeing контракт на суму 4,2 мільярда доларів на запуск від двох до шести пілотованих місій до МКС на своєму новому космічному кораблі Starliner. Водночас SpaceX отримала аналогічний контракт вартістю 2,6 мільярда доларів на доставку людей на кораблі Crew Dragon. Зараз SpaceX готується до запуску своєї другої регулярної пілотованої місії Crew-2, яку перенесли з 22 на 23 квітня через несприятливі погодні умови. Команда Crew-1, доставлена ​​до МКС у листопаді 2020 року, повинна повернутися на Землю 28 квітня.