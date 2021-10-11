Коли відбудеться другий тестовий політ Boeing Starliner

Фахівці NASA зараз проводять оцінку можливих вікон запуску місії. Пріоритетною вважається перша половина 2022 року, проте фактичний запуск буде залежати від безлічі факторів, включаючи готовність обладнання на кораблі, а також доступність МКС.

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Менеджер програми NASA з комерційних екіпажів Стів Стіч зазначив, що у обладнання Boeing Starliner виникла "складна проблема", яка торкнулася важкодоступних частин космічного корабля, у результаті потрібні були "методичний підхід і звукова інженерія для ефективного обстеження".

Для чого призначений Boeing Starliner

Boeing Starliner є одним з двох кораблів, призначених для перевезення людей на МКС і назад у рамках комерційної програми NASA. Інший корабель – Crew Dragon від SpaceX.

Згідно з вимогами агентства, перед запуском в експлуатацію необхідно провести один випробувальний політ без екіпажу, а потім ще один – з екіпажем. Поки Starliner здійснив лише один виліт без екіпажу, який закінчився фактичним провалом випробувань. Річ у тім, що під час польоту були виявлені проблеми з ПЗ, перш ніж корабель зміг досягнути МКС.

Влітку Boeing сподівалася відправити корабель без людей у другій випробувальний політ, але за кілька годин до старту компанія виявила проблеми з клапанами двигунів космічного корабля, і NASA відмінило запуск.

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NASA скасувало місію Boeing Starliner з двома астронавтами

Нещодавно NASA фактично скасувало місію Starliner з двома астронавтами Ніколем Манном та Джошем Кассада, "пересадивши" їх на Crew Dragon компанії SpaceX, які відправляться до МКС у рамках місії Crew-5.