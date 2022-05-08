Boeing завершив ремонт корабля Starliner та оголосив дату другого тестового польоту

Розробка багатостраждального головного конкурента Dragon SpaceX підходить до завершального етапу. Менш ніж за два тижні корабель CST-100 Starliner нарешті вирушить у свій другий тестовий політ.

Другий орбітальний тестовий політ (OFT-2) Starliner призначений на вечір 19 травня (1:54 20 травня за київським часом). NASA і Boeing зробили висновок, що всі раніше виявлені недоліки космічного корабля усунуті або скориговані відповідними змінами в процедурах.

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Starliner готується до запуску

Зараз триває підготовка CST-100 до запуску – його інтеграція з ракетою-носієм Atlas V у будівлі вертикального складання ULA біля стартового майданчика SLC-41 База Космічних сил США на мисі Канаверал.

Проблеми космічного корабля Boeing

Нагадаємо, OFT-2 (другий тестовий політ) майже відбувся минулого серпня, але його скасували за кілька годин до запуску. Спочатку затримка була спричинена позаштатним спрацьовуванням двигунів російського модуля "Наука". Через це вся Міжнародна космічна станція виконала півтора оберту навколо своєї осі. Тому перед поверненням до нормального режиму експлуатації орбітальну лабораторію вирішили як слід перевірити. І кораблі до неї кілька днів не запускати.

А на Землі в цей час чергова передстартова перевірка Starliner виявила критичну неполадку – корозію клапанів паливної системи. З 24 однотипних вузлів 13 відмовилися працювати і місію скасували для детального розгляду.

Причиною виявилося утворення азотної кислоти з атмосферної вологи та невеликих витоків тетраоксиду азоту (NTO, окисник для двигунів корабля). Самі по собі невеликі кількості NTO, що підтікають, через тефлонові прокладки – не новина. Ця особливість використовуваних матеріалів була відома давно і не була великою проблемою, з такими витоками всі фахівці вміли працювати. Питання виникло два: звідки в паливній системі волога та як місця корозії не були виявлені під час попередніх оглядів чи випробувань.

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Вирішення проблеми

Boeing у співпраці з NASA провела серію досліджень та тестів для вивчення феномену корозії вентилів. За їхніми підсумками розроблено низку процедур, що дозволяють уникнути відмови вузлів. Зокрема, заправка тетраоксидом азоту тепер проходитиме набагато пізніше під час передстартової підготовки корабля. А самі вентилі перед цим піддані сухому очищенню. Крім того, з моменту заправки окислювачем та до запуску працездатність кожного з них планують перевіряти кожні 2-5 днів.

Вентилі нової конструкції встановлять на наступні версії CST-100, якщо вдасться встигнути вже на той корабель, який полетить у першій пілотованій місії. Її терміни поки що обережно позначені, як "кінець року". Але, звичайно, все залежатиме виключно від підсумків другого тестового польоту.