Коли відбудеться політ Boeing Starliner

Якщо все піде за планом, то Starliner буде запущений з майданчика космодрому на мисі Канаверал 30 липня о 14:53 за місцевим часом (21:53 за Києвом) за допомогою ракети-носія Atlas V. Якщо ж з якихось причин старт буде відкладено, то повторна спроба запуску відбудеться не раніше 3 серпня.

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Для чого Starliner запускають до МКС

Мета місії, яка отримала назву Orbital Flight Test-2, полягає у перевірці можливостей Starliner. З моменту попереднього пуску корабель був доопрацьований і пройшов серію наземних тестів, після чого було прийнято рішення про його повторне випробування в реальних умовах.

Важливо! Варто зазначити, що політ Boeing CST-100 Starliner буде проходити в повністю автоматичному режимі та без екіпажу на борту корабля.

Фахівці NASA мають намір оцінити здатність корабля Boeing справлятися з усіма аспектами польоту:

старт;

вихід на зазначену орбіту;

наближення до МКС;

стикування зі станцією;

та повернення на Землю.

Якщо цей політ буде визнаний успішним, то в подальшому Boeing зможе перейти до випробувань Starliner з екіпажем на борту. Згідно з наявними даними, перший пілотований політ Starliner може відбутися вже в цьому році.

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Провальний політ Starliner – причина

Одна з головних причин невдачі під час першого польоту корабля Boeing полягала в невірному підході Boeing до тестування бортових систем, що призвело до критичної помилки в калібрування годинника бортового комп'ютера. Через це двигуни Starliner не спрацювали у потрібний момент, і корабель не здійснив стикування з МКС.

Крім того, Boeing не провела тестування програмного забезпечення Starliner при роботі з його сервісним модулем. Компанія використала емулятор, який не виявив критичного програмного дефекту, здатного привести до "втрати корабля".