Літак Boeing 747 Dreamlifter загубив 100-кілограмове колесо прямо під час зльоту

Авіакомпанія Atlas Air виконувала рейс літаком Boeing 747-400 Big Cargo Freighter, також відомим як Dreamlifter, коли одне з його масивних коліс раптом відпало. Цей момент потрапив на відео.

Інцидент стався в аеропорту Таранто в Італії. 100-кілограмове колесо літака відірвалося від шасі всього через кілька секунд після підйому в повітря.

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Що сталося

На відео, розміщеному в соцмережах, видно невелику хмару чорного диму, що з'являється в зоні шасі незабаром після зльоту Dreamlifter. Після цього від літака відривається колесо, падає на злітно-посадкову смугу, кілька разів відбивається від землі й зникає з поля зору.

Момент падіння колеса: відео

Компанія почала розслідування цього інциденту. Про які-небудь негативні наслідки для літака не повідомлялося. Simple Flying звернулася за коментарем до Boeing. Американська компанія заявила, що літак благополучно приземлився в Чарльстоні.

Вантажний рейс Dreamlifter авіакомпанії Atlas Air благополучно приземлився сьогодні в міжнародному аеропорту Чарльстона після того, як сьогодні вранці під час зльоту з аеропорту Таранто-Гроттаглі в Італії від шасі відірвалося колесо. Ми будемо підтримувати розслідування нашого оператора,

– коментують у Boeing.

За повідомленням італійської газети Corriere Della Sera, пізніше колесо було знайдено у винограднику в кінці злітно-посадкової смуги.

Що відомо про Dreamlifter