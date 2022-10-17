Інцидент стався в аеропорту Таранто в Італії. 100-кілограмове колесо літака відірвалося від шасі всього через кілька секунд після підйому в повітря.
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Що сталося
На відео, розміщеному в соцмережах, видно невелику хмару чорного диму, що з'являється в зоні шасі незабаром після зльоту Dreamlifter. Після цього від літака відривається колесо, падає на злітно-посадкову смугу, кілька разів відбивається від землі й зникає з поля зору.
Момент падіння колеса: відео
Компанія почала розслідування цього інциденту. Про які-небудь негативні наслідки для літака не повідомлялося. Simple Flying звернулася за коментарем до Boeing. Американська компанія заявила, що літак благополучно приземлився в Чарльстоні.
Вантажний рейс Dreamlifter авіакомпанії Atlas Air благополучно приземлився сьогодні в міжнародному аеропорту Чарльстона після того, як сьогодні вранці під час зльоту з аеропорту Таранто-Гроттаглі в Італії від шасі відірвалося колесо. Ми будемо підтримувати розслідування нашого оператора,
– коментують у Boeing.
За повідомленням італійської газети Corriere Della Sera, пізніше колесо було знайдено у винограднику в кінці злітно-посадкової смуги.
Що відомо про Dreamlifter
- Dreamlifter літає вже понад 30 років. Його перший політ відбувся в серпні 1992 року. Тоді він використовувався Малайзійськими авіалініями.
- Пізніше, у 2007 році, літак був переобладнаний у великогабаритний вантажний і перейшов до Evergreen International Airlines.
- Dreamlifter має об'єм 65 000 кубічних футів і може вмістити втричі більше вантажу, ніж вантажний літак 747-400F.