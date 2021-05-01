У всьому винні бобри: тварини залишили без зв'язку й інтернету ціле містечко у Канаді

У Британській Колумбії трапилася доволі незвична історія – запекла боротьба природи та високих технологій, у якій останні отримали нищівну поразку. Невеличке містечко Тамблер-Рідж повністю залишилося без інтернету, ТВ та зв'язку через бобрів.

Перші натяки на серйозні неполадки з магістральним інтернет-з'єднанням у містечку почали проявлятися близько четвертої години ранку в суботу, 24 квітня. Через деякий час розбиратися відправили цілу бригаду техніків – зв'язок зник у всіх дев'яти сотнях будинків і будівлях муніципалітету.

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Фахівці обстежили оптоковолоконну лінію, яка йде до містечка і виявили, що її серйозно пошкодили тварини.

Що стало причиною пошкодження лінії

З приходом першого тепла канадські бобри почали облаштовувати власну територію. Тварини вирішили побудувати нову нору на березі річки (канадські бобри живуть у норах та не будують загат). На шляху тунелю, який рили бобри, був прокладений магістральний кабель зв'язку, який з'єднував жителів містечка з мережею, однак він не зупинив гризунів.



Пошкоджений бобрами кабель / Фото Telus

Техніки місцевого підрозділу телекомунікаційної компанії Telus відкопали місце обриву і виявили, що від кабелів майже нічого не залишилося. Бобрів не зупинила навіть міцна тверда ізоляція товщиною в 12 сантиметрів. Вони прогризлі її у декількох місцях, а один з магістральних кабелів повністю "перерубали".

Відтак, жителі Тамблер-Рідж на вихідні залишилися без:

кабельного телебачення;

інтернету;

та стільникового зв'язку.

Частково проблему компенсували розташовані по сусідству антени мобільного зв'язку, але їх ємності виявилося недостатньо на місто з населенням майже у дві тисячі осіб.

Ремонт магістрального кабеля

На перекладку кабеля і його відновлення пішло більше доби – працювати довелося у "важких умовах дикої природи". Річ у тім, що до Британської Колумбії весна тільки-тільки почала приходити, і земля все ще замерзла. А нижче глибини промерзання, де копали хід бобри, у траншею надходила вода з річки. Надання послуг зв'язку відновилося лише після обіду в неділю.

Бобри докучають канадцям регулярно. Іноді це невеликі затоплення ділянок, а часом – справжня загроза життю. Минулої осені прямо в передмісті Ванкувера, Сурреї, гризун-шкідник повалив кілька дерев в таун-хаусі. Одне з них впало на будинок, пробив дах і вибивши шибки. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.