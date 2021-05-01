Перші натяки на серйозні неполадки з магістральним інтернет-з'єднанням у містечку почали проявлятися близько четвертої години ранку в суботу, 24 квітня. Через деякий час розбиратися відправили цілу бригаду техніків – зв'язок зник у всіх дев'яти сотнях будинків і будівлях муніципалітету.
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Фахівці обстежили оптоковолоконну лінію, яка йде до містечка і виявили, що її серйозно пошкодили тварини.
Що стало причиною пошкодження лінії
З приходом першого тепла канадські бобри почали облаштовувати власну територію. Тварини вирішили побудувати нову нору на березі річки (канадські бобри живуть у норах та не будують загат). На шляху тунелю, який рили бобри, був прокладений магістральний кабель зв'язку, який з'єднував жителів містечка з мережею, однак він не зупинив гризунів.
Пошкоджений бобрами кабель / Фото Telus
Техніки місцевого підрозділу телекомунікаційної компанії Telus відкопали місце обриву і виявили, що від кабелів майже нічого не залишилося. Бобрів не зупинила навіть міцна тверда ізоляція товщиною в 12 сантиметрів. Вони прогризлі її у декількох місцях, а один з магістральних кабелів повністю "перерубали".
Відтак, жителі Тамблер-Рідж на вихідні залишилися без:
- кабельного телебачення;
- інтернету;
- та стільникового зв'язку.
Частково проблему компенсували розташовані по сусідству антени мобільного зв'язку, але їх ємності виявилося недостатньо на місто з населенням майже у дві тисячі осіб.
Ремонт магістрального кабеля
На перекладку кабеля і його відновлення пішло більше доби – працювати довелося у "важких умовах дикої природи". Річ у тім, що до Британської Колумбії весна тільки-тільки почала приходити, і земля все ще замерзла. А нижче глибини промерзання, де копали хід бобри, у траншею надходила вода з річки. Надання послуг зв'язку відновилося лише після обіду в неділю.