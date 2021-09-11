BMW представила концепти електричних велосипеда й мотоцикла зі змінною максимальною швидкістю

Компанія BMW представила два нових концепти електричних транспортних засобів: велосипед i Vision AMBY і мотоцикл Motorrad Vision AMBY. Новинки крім застосування електротяги об'єднує адаптивний вибір трьох швидкісних режимів, призначених для різних типів доріг.

Особливості електричних велосипеда та мотоцикла BMW

Обидва концепти оснащені системами GPS, на яку вони покладаються при виборі швидкісного режиму. Наприклад, швидкість руху по велодоріжках обмежена показником 25 км/год. На звичайній громадській дорозі максимальна допустима швидкість підвищується до 45 км/г. А при русі по багатосмуговим дорогах обидва транспортних засоби мають змогу розвивати швидкість до 60 км/г.

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Компанія BMW наголошує, що для використання високошвидкісних режимів від користувача буде потрібно:

наявність номерів;

оформлена страховка;

а також шолом безпеки.

Характеристики Vision AMBY та Motorrad Vision AMBY

Вага електровелосипеда Vision AMBY становить 30 кілограмів. Він обладнаний батареєю на 2000 Вт*год, запасу ходу якого вистачить до 300 кілометрів за умови використання першого режиму. При постійній експлуатації велосипеда на швидкості 60 км/г одного заряду акумулятора вистачить приблизно на 75 кілометрів шляху.

Електричний велосипед Vision AMBY / Фото BMW

У мотоцикла BMW Motorrad Vision AMBY розкривається тільки максимальний пробіг – приблизно 110 км. Вага транспортного засобу становить 65 кг. Концепт використовує колеса різного діаметра - 26-дюймовий спереду і 24-дюймовий ззаду.

Мотоцикл Motorrad Vision AMBY / Фото BMW

Як ключ для запуску електромоторів велосипеда й мотоцикла використовується смартфон зі спеціальним додатком. Ґаджет також виконує роль своєрідної приладової панелі, куди виводиться наступна інформація:

швидкість руху;

загальний пробіг;

навігація.

У компанії відзначають, що обидві новинки перебувають на стадії концепту. Автовиробник не планує їх випускати, а лише демонструє, куди може зайти ідея використання двоколісних електричних рішень у ролі повноцінного транспорту. Адаптивна максимальна швидкість являє собою нову думку в розвитку цієї теми.