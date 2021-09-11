Особливості електричних велосипеда та мотоцикла BMW

Обидва концепти оснащені системами GPS, на яку вони покладаються при виборі швидкісного режиму. Наприклад, швидкість руху по велодоріжках обмежена показником 25 км/год. На звичайній громадській дорозі максимальна допустима швидкість підвищується до 45 км/г. А при русі по багатосмуговим дорогах обидва транспортних засоби мають змогу розвивати швидкість до 60 км/г.

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Компанія BMW наголошує, що для використання високошвидкісних режимів від користувача буде потрібно:

наявність номерів;

оформлена страховка;

а також шолом безпеки.

Характеристики Vision AMBY та Motorrad Vision AMBY

Вага електровелосипеда Vision AMBY становить 30 кілограмів. Він обладнаний батареєю на 2000 Вт*год, запасу ходу якого вистачить до 300 кілометрів за умови використання першого режиму. При постійній експлуатації велосипеда на швидкості 60 км/г одного заряду акумулятора вистачить приблизно на 75 кілометрів шляху.

Електричний велосипед Vision AMBY / Фото BMW

У мотоцикла BMW Motorrad Vision AMBY розкривається тільки максимальний пробіг – приблизно 110 км. Вага транспортного засобу становить 65 кг. Концепт використовує колеса різного діаметра - 26-дюймовий спереду і 24-дюймовий ззаду.

Мотоцикл Motorrad Vision AMBY / Фото BMW

Як ключ для запуску електромоторів велосипеда й мотоцикла використовується смартфон зі спеціальним додатком. Ґаджет також виконує роль своєрідної приладової панелі, куди виводиться наступна інформація:

швидкість руху;

загальний пробіг;

навігація.

У компанії відзначають, що обидві новинки перебувають на стадії концепту. Автовиробник не планує їх випускати, а лише демонструє, куди може зайти ідея використання двоколісних електричних рішень у ролі повноцінного транспорту. Адаптивна максимальна швидкість являє собою нову думку в розвитку цієї теми.