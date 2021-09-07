Концепт показали під час автосалону в Мюнхені. Як заявляє виробник, у конструкції такого електромобіля не будуть використані фарба, шкіра, хром або будь-які інші матеріали, які не можна використовувати повторно.

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Що відомо про автомобіль

Електромобіль отримав назву BMW i Vision Circular Concept. Це міський автомобіль, створений з матеріалів багаторазового використання і на 100 відсотків придатний до перероблення.



BMW i Vision Circular / Фото BMW

Конструкція передбачає використання повністю твердотільного акумулятора, придатного для вторинного перероблення.

Він майже повністю виготовляється з використанням матеріалів, отриманих з циклу перероблення.

Крім того, BMW i Vision Circular "позбавлений клейових з'єднань або композитних матеріалів і використовує інтелектуальні типи з'єднань, такі як шнури, кнопки та швидкознімні застібки".

Іншими словами, це означає, що в автомобілі є частини, які легко знімаються і замінюються. Вони можуть бути демонтовані за допомогою "всього лише одного інструменту".

Як уже зазначалося, сьогодні це лише концепт. Невідомо, коли компанія зможе втілити його у життя і настільки він відповідатиме стандартам безпеки. Вона й узагалі може відмовитись від виготовлення такого транспортного засобу, якщо порахує його занадто складним у виробництві.