За словами дизайнерів BMW, їхнім завданням було розробити концепт, який об'єднує рухливість і відчуття від водіння звичайного велосипеда з додатковими інноваційними опціями безпечного транспорту.

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Концепт Dynamic Cargo – це перший динамічний велосипед-пікап, що поєднує задоволення від водіння з гнучкістю у використанні і підвищеною стабільністю протягом усього року,

– наголосив Йохен Карг, глава дизайнерського підрозділу компанії.

Конструктивні особливості трицикла BMW

Передня частина рами трицикла з'єднується із задньою секцією поворотною віссю, яка дозволяє велосипеду згинатися на поворотах. Така конструкція, на думку розробників, забезпечить куди більшу надійність при будь-яких погодних умовах, в порівнянні з двоколісним варіантом.



Трицикл Dynamic Cargo / Фото BMW

Оскільки задня частина Dynamic Cargo не нахиляється при повороті, можна встановити різні варіанти вантажних модулів:

дитяче крісло;

низьку платформу;

крісло з відкидною спинкою для відпочинку в парку;

або кріплення для дошки для серфінгу.

Варіанти модулів для Dynamic Cargo / Фото BMW

Все це рухається на надійних задніх колесах, з посиленим електричним приводом, який автоматично запускає систему допомоги при натисканні на педаль. Про батарею нічого не відомо, крім того, що вона змінна.

Чим цікавий самокат Clever Commute

Самокат Clever Commute підійде, за задумом дизайнерів, і для особистого користування, і в ролі орендованого транспорту. У складеному вигляді він розміщується вздовж у багажнику автомобіля BMW третьої серії або влазить поперек багажника Mini. Також передбачений компактний режим для зручного транспортування ескалатором.



Електросамокат Clever Commute / Фото BMW

Як і в разі Dynamic Cargo, BMW обіцяє для самоката понад 20 кілометрів на одному заряді і знімний акумулятор.

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Clever Commute зручно перевозити в авто чи на ескалаторі / Фото BMW