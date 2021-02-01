BluShift Aerospace провела успішний запуск першої комерційної ракети на біопаливі: відео
Ракета bluShift Aerospace Stardust 1.0 вирушила у свій перший випробувальний політ на малу висоту 31 січня з майданчика у Лаймстоуні (штат Мен). Невелика Stardust 1.0 заявлена як перша у світі комерційна ракета-носій, яка працює на біопаливі.
Джерело: Space
Як пройшли випробування
Ракета не досягла космосу (вона навіть не подолала висоту в одну милю), але пуск став важливим кроком для компанії, яка прагне відправляти місії з мікросупутниками.
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Все пройшло ідеально. Ракета приземлилася саме там, де ми сподівалися і де планували. Краще і бути не могло,
– сказав директор bluShift Саша Дері після запуску.
BluShift знадобилося кілька спроб для запуску Stardust 1.0. Старту 14 січня завадила негода. Потім у неділю через проблеми з тиском в клапані окислювача ракета не злетіла, навіть після запалювання твердого палива. Друга спроба приблизно через 90 хвилин провалилася, оскільки запальник ракети не спрацював, як планувалося. На заваді також стали негативні температури і проблеми з мережею.
Але в третій раз, вже в середині дня, Stardust 1.0 злетіла зі свого майданчика на висоту близько 1220 метрів, потім розгорнула парашут, щоб приземлитися.
Запуск ракети Stardust 1.0 відео:
Про ракету Stardust 1.0
Stardust 1.0 – це дуже маленька ракета, що працює на твердому паливі біологічного походження. Вона буде служити випробувальним снарядом при розробці майбутніх ракет bluShift, здатних виводити на орбіту крихітні наносупутники. Висота ракети складає лише 6 метрів, а вага корисного навантаження досягає 8 кг.
Що відомо про bluShift Aerospace?Компанія заснована в 2014 році, до складу команди входить вісім осіб, які прагнуть запускати крихітні супутники на полярні орбіти з узбережжя штату Мен. Компанія націлена на замовників з наносупутниками, які хочуть більшої гнучкості або контролю над орбітами, виведення на які може бути недоступним при запусках SpaceX або Rocket Lab.
Для цього завдання bluShift планує створити дві більші суборбітальні ракети під назвою Stardust 2.0 і Starless Rogue, які забезпечать до 6 хвилин невагомості для корисних навантажень за ціною запуску близько 300 000 доларів. А вже орбітальна ракета під назвою Red Dwarf буде виводити наносупутники масою до 30 кг на орбіту приблизно по 60 000 тисяч доларів за кілограм.
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