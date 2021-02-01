Ракета bluShift Aerospace Stardust 1.0 вирушила у свій перший випробувальний політ на малу висоту 31 січня з майданчика у Лаймстоуні (штат Мен). Невелика Stardust 1.0 заявлена як перша у світі комерційна ракета-носій, яка працює на біопаливі.

Джерело: Space

Як пройшли випробування

Ракета не досягла космосу (вона навіть не подолала висоту в одну милю), але пуск став важливим кроком для компанії, яка прагне відправляти місії з мікросупутниками.

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Все пройшло ідеально. Ракета приземлилася саме там, де ми сподівалися і де планували. Краще і бути не могло,

– сказав директор bluShift Саша Дері після запуску.

BluShift знадобилося кілька спроб для запуску Stardust 1.0. Старту 14 січня завадила негода. Потім у неділю через проблеми з тиском в клапані окислювача ракета не злетіла, навіть після запалювання твердого палива. Друга спроба приблизно через 90 хвилин провалилася, оскільки запальник ракети не спрацював, як планувалося. На заваді також стали негативні температури і проблеми з мережею.

Але в третій раз, вже в середині дня, Stardust 1.0 злетіла зі свого майданчика на висоту близько 1220 метрів, потім розгорнула парашут, щоб приземлитися.

Запуск ракети Stardust 1.0 відео:

Про ракету Stardust 1.0

Stardust 1.0 – це дуже маленька ракета, що працює на твердому паливі біологічного походження. Вона буде служити випробувальним снарядом при розробці майбутніх ракет bluShift, здатних виводити на орбіту крихітні наносупутники. Висота ракети складає лише 6 метрів, а вага корисного навантаження досягає 8 кг.