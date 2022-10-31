Засновник Twitter Джек Дорсі запустить нову соцмережу: якою вона буде

Якщо ви вже почали шукати альтернативу Twitter, побоюючись наслідків керування Ілона Маска, то Джек Дорсі, який свого часу заснував цю соцмережу, вже планує створити новий сервіс Bluesky. Він запропонує дещо цікаве й оригінальне.

Неясно, коли Дорсі почав роботу над новим сервісом, але він уже знаходиться на стадії закритого бета-тестування. У відкритому доступі – "незабаром".

Цікаво Ілон Маск таки купив Twitter і пояснив, для чого йому ця соцмережа

Bluesky Social: шо це буде

Наразі відомо, що нова соцмережа буде децентралізованою, а головною її особливістю стане можливість переносити в неї акаунти з інших соцмереж .

. Також у новій соцмережі обіцяють можливість переносити дані між різними платформами, використовуючи один додаток.

Сам цей додаток поки що тестується в закритому режимі, але скоро його виведуть у загальний доступ.

Американський підприємець зазначає, що застосунок відрізнятиме "висока продуктивність", "алгоритмічний вибір" і "взаємодія". Детальніше про це поки не говорять.

У блозі проєкту пояснюється, що нова соціальна мережа покладатиметься на так званий "AT Protocol", який об'єднує ідеї новітніх децентралізованих технологій у просту, швидку і відкриту мережу. Першу версію протоколу створили ще навесні, кажуть розробники.

Це конкурент для будь-якої компанії, яка намагається володіти фундаментальними основами соціальних мереж,

– написав Джек Дорсі в твітері, коли його запитали, чи задумувалась Bluesky як прямий конкурент Twitter.

Дата повноцінного запуску поки невідома. Неясно також який формат обрали творці. Чи буде це щось схоже на твітер з його обмеженнями по символах, чи на фейсбук – не кажуть.